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【泰國旅遊】推特別旅客簽證 港澳居民須抵達後隔離14日兼買醫療保險

環球政經 20:13 2020/10/08

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泰國駐港總領事館周一(8號)在網上公布，為港澳永久居民提供推出特別旅客簽證(Special Tourist Visa) ，能夠逗留泰國最長270日，但須抵達後在指定酒店隔離14日及向泰國公司購買涵蓋新冠肺炎的醫療保險。

【新冠肺炎】新加坡推「安全郵輪」計劃　當地旅客可登船海上漫遊：【下一頁

帖文指，容許沒有犯罪紀錄及指定疾病的港澳居民申請特別旅客簽證，同時申請人提供在泰國逗留期間的住宿證明，包括隔離14日。而且申請人須提供銀行存款證明，顯示過去6個月存款有最少50萬泰銖(約12.4萬港元)，並須向泰國公司購買醫療保險，整體保額須有10萬美元(約77萬港元)，保額中最少有4萬泰銖(約1萬港元)的門診醫療，和40萬泰銖(約10萬港元)的住院醫療，並須涵蓋新冠肺炎。

【新冠肺炎】本地確診雙位數 染疫群組再現 第四波疫情提早「殺到」？：【下一頁

旅遊界議員姚思榮相信是次政策主要針對商務和探親旅客，由於在泰國當地及回港後須分別進行14日隔離，故對遊客吸引力不大。對於港府早前提出的「旅遊氣泡」，他認為若本港當局稍後能做到出境前先檢測、抵達當地再檢測，以取代隔離的話，這才算得上成形。

 

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責任編輯：潘曉豐

泰國 姚思榮 簽證 疫情

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