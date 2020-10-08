【iBond 2020】MPF年初至今回報僅1.6%　不敵iBond 2020保證息率

▲ 駿隆集團執行董事王玉麟指，今年以來MPF的平均回報升1.6%；而主動式管理的港股基金錄得1.7%升幅；包尾是恒指基金急瀉逾14%。

今天（10月8日）積金評級機構（MPF Ratings）及駿隆集團不約而同發表強積金（MPF）的表現，數據反映強積金的投資成績跑輸通脹掛鈎債券（iBond 2020），積金評級主席叢川普（Francis Chung）指，打工仔熱選的恒指基金，今年以來插水逾14%。而駿隆亦說，年初至今MPF的整體平均回報只升1.6%，兩者的成績表皆凸顯港人的血汗錢，不敵官債倍增至兩厘的「包底息」。

正因市場憧憬iBond攻守兼備，有升有息，專家料或掀全城熱爆的搶購潮，變相令抽官債猶如幸運大抽獎。專家料即使政府今年把iBond發行額由百億元，加碼至150億元，亦未必可滿足追息族的要求。

一通集團行政總裁宓光輝表示，旗下一通證券現正商議為iBond提供優惠，例如考慮為小注申請者，擬提供十成的免息免按等着數，但可能只限抽一到兩手（每手1萬元）。

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宓光輝表示，針對重鎚客亦盡量本着以客為先而有孖展安排，但屆時孖展息未必會平，畢竟若10月23日iBond正式開賣 ，萬一遇上世紀新股螞蟻集團同時招股集資逾千億元，短錢扯緊之下，到頭來孖展息恐被搶高。

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輝立：短期iBond價或挑戰104元

輝立證券企業融資經理陳英傑說，iBond堪稱零風險產品，且跑贏定期存款，不少客戶為分散風險，對這定息產品甚感興趣，料初期的債價或挑戰104元，可謂攻守兼備，短炒長揸皆宜。

此外，細看MPF的今年表現，積金評級的叢川普指，一眾基金中，年初至今的最大輸家是追蹤恒生指數的基金。恒生指數（總股息累計指數）在9月份的季度回報跌2.62%；反觀其他類別均錄得正增長。如以首9個月計，恒指MPF更急挫逾14%，累捧場客勁蝕近3.2萬元。

駿隆集團執行董事王玉麟表示， 盡管今年全球經濟受新冠病毒疫情重創，幸而今年MPF的平均回報仍升1.6%，人均賺3,727元。當中表現最好是預設投資旗下的65歲後基金，升5.3%；而偏股型的混合資產基金，升2.4%；主動式管理的港股基金則錄得1.7%升幅；然而，包尾卻是恒指基金，急瀉逾14%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪