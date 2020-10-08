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【疫下轉型】中小企缺資源　疫情轉型捉襟見肘 

科技 17:50 2020/10/08

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新冠疫情下，不少零售店關門，並逐漸轉型至網店模式，電子商貿平台亦迎來高流量與爆炸性增長。

面對新冠肺炎疫情，微軟（Microsoft）CEO Satya Nadella較早前就講過，這幾個月環球數碼轉步伐，比過去幾年都要快。思想科技（Master Concept）總監及聯合創辦人陳永康表示，數碼轉型其實已經進行多年，但疫情下，遙距協作工具需求就不斷上升。

「疫情下，過去6個月，客戶對遙距解決方案的需求就上升了3倍，他們不但需要遙距工作、協作工具，更需要鼓勵員工參與（engagement）的配套工具。」他解釋，客人若只需要跨地域聯絡溝通的話，可以使用Google的視像平台開會，但現時客人更大的需求是，希望在開會時提高與會人士的參與度，或者令整個會議管理得更好的工具。

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電商平台迅速冒起

其次，面對疫情，零售業正值寒冬，因為店鋪關門，中小企業紛紛轉而開設網上店鋪，是以電商平台迎來高流量及高增長。陳永康表示，電子商貿平台在疫情下高速發展。

不少零售商，例如海鮮批發，都樂意建立電商平台，希望儘快將產品推到用戶或消費者，而最簡單的方法就是建立WhatsApp平台，讓客戶下單。

他補充，零售商積聚不少貨品，而店舖又關門的話，使用流動電話平台的方式就最奏效。他亦指出，伴隨這個趨勢，數碼市場營銷（Digital  Marketing）需求亦很大，不少企業都開始利用社交平台，網紅（KOL）等方式，在網絡上吸引受眾。

思想科技總監及聯合創辦人陳永康表示，數碼轉型要由企業CEO高層由上而下執行，亦不要懼怕改變而帶來的負面影響。（受訪者提供圖片）

過去數月，陳永康就觀察到，頭三個月，政府、企業開始宣布在家工作措施，店鋪亦要關門，中小企將資源放入如雲端視像會議平台，協作工具等。「但3個月過後，企業開始思考，未來這個模式或會持續，是剛性需求，因此開始使用類似內地的『網紅帶貨』方式運作。」其次，陳亦強調，因為企業將業務搬到網絡上，與網絡相關的保安防護解決方案及工具亦受關注。

可考慮外地建數碼營銷分部

面對疫境，中小企業轉型捉襟見肘，與資源豐富的大型企業大相逕庭。陳永康表示，曾有一從事服裝紡織貿易生意的客戶，以往老闆自己採購，銷售部同事負責賣，但要轉型到網上，同事因為沒有相關的網上及數碼營銷經驗而難以適應。「其次，他們網上平台背後的系統亦不太能兼容B2B以及B2C的業務，公司亦沒有清晰的電子商貿策略。」陳表示，倘若中小企遇到此情況，建議他們籌組一個數碼營銷團隊，除了擁有數碼技術方面認知，同時亦要有市場營銷知識。

人才必須要自己培訓，雖然本地人才少，但可以考慮到新加坡、台灣、甚至中國內地開設數碼營銷分部。

現時企業無可避免要數碼轉型，陳永康坦言，轉型必定痛苦，但疫情下，視像會議、遙距工作成為必要手段，花資源到IT，從逆境中投資，長遠有助企業發展。「數碼轉型必須由上而下貫徹企業，如果老闆覺得戴口罩上班都能接受，到底生意重要還是健康重要，方能斷定遙距科技的價值。」其次，要成本控制方面，可以使用雲端科技。

＞＞＞【餐飲寒冬】中大研究：酒店餐飲業引入機械人　疫情下可望吸客

記者：李彥煒

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