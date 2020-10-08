【眼睛先旅行】為疫後旅行做好準備　全球4間特色樹屋住宿推介

疫下大家無法外出旅遊，但不妨「眼睛先旅行」。Booking.com一項調查發現，疫情來襲前，已有52%的香港旅客計劃至少一次入住樹屋等特色住宿。有見及此，Booking.com則精選出全球4間特色樹屋住宿。

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１）位於美國蒙大拿州的「坎瓦斯冰川下旅館」

此住宿設有樹屋及豪華露營帳篷，適合不同旅客所需。此露營勝地以冰川峰及1,126公里的遠足徑聞名，自然美景環抱這個位於蒙大拿州北部的地區。營地提供必需品，包括露營床、睡袋、露營櫈及營燈。駕駛一小段車程，即可抵達亨格里霍斯水庫。

２）位於南非西開普省的「特尼卡樹峰酒店」

在疫情前，全球將近四分之三（73%）的旅客傾向於2020年選擇環保住宿。考慮到這一點，這環保住宿不單是可持續旅遊的旅行地，更是被綠蔭環繞的住宿，坐落於Knysna及Sedgefield 之間的Garden Route 的35公頃原始森林之中，並採取多項可持續發展措施，包括堆肥式廁所、使用可生物分解及環保的清潔劑。

３）位於智利維洛維洛的「Huilo Huilo Canopy Village」

此住宿坐落於智利最南面，巴塔哥尼亞區的生態保護區內，在這山林小屋，可觀賞到該區的獨特野生動植物百態。儘管旅客到訪這住宿時需要自備睡袋，但可藉此機會徒步走訪該區的山峰、山谷、湖泊及河流等自然美景，亦十分適合划艇及進行其他水上運動。





４）位於泰國閣遙島的「樹屋別墅度假村」

樹屋別墅度假村位於泰國閣遙島，鄰近私人海灘，是僅供成人入住，具鄉村特色的度假村，而每棟別墅均設有私人小型泳池和專用的吊床型浴缸，可在此享受舒適的按摩、練習瑜伽或於附近的熱帶雨林踱步。

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責任編輯：蘇穎琪