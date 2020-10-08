  • 26°C
香港時間 : 20201008日 (四) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【寵物旅遊】Hotels.com：近7成港人冀與寵物外遊　寵物友善住宿搜尋率升3倍

商業 17:27 2020/10/08

分享：

Hotels.com今日公佈最新寵物旅遊趨勢調查，發現近7成香港受訪者表示，希望可帶同寵物一同四出外遊。(Hotels.com提供圖片)

疫情下，不少港人留家抗疫，與寵物經常「日對夜對」。Hotels.com今日公佈最新寵物旅遊趨勢調查，發現近7成（68%）香港受訪者表示，希望可帶同寵物一同四出外遊。

【自救有方】逸東酒店推寵物友好套餐　與毛孩宿一宵1,500元起

【十一好去處】JW萬豪酒店新款下午茶登場　假日兩位488元

調查由One Poll於2020年9月進行，共在15個地區訪問了8,100人。調查發現，近半（46%）香港受訪者表示，在疫情後與寵物變得更「癡纏」，認為與寵物分開會令他們感到不安。因此，根據Google Trends數據，「寵物友善住宿」的搜尋率（入住日期為3月29日至9月16日）按年大幅上升3倍。

不過，有部份受訪人士指，他們會因多個考慮因素而不會帶寵物出遊，當中包括害怕所到的地方受到限制（42%）、找不到合適的住宿（57%）及旅費太昂貴（37%）。

Hotels.com 亞太區品牌傳訊總監陳芷雅表示，Hotels.com特別搜羅一系列「寵物友善住宿」，並於「旅客最喜愛住宿」獎項加插此類別。

只要在搜尋時選擇「允許攜帶寵物」， 便可一覽一系列寵物友善住宿，包括科諾特酒店、位於尖沙咀的香港瑰麗酒店、同樣位於尖沙咀的香港麗思卡爾頓酒店，每晚價格分別由1,750元、3,600元、2,430元起。

【逆市開店】DECATHLON進駐德福廣場　主打親子運動用品

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【十一好去處】JW萬豪酒店新款下午茶登場　假日兩位488元
2020/10/01
【十一好去處】JW萬豪酒店新款下午茶登場　假日兩位488元
【中秋節】4連假酒店業迎「小陽春」　惟憂假期完結入住率即跌
2020/10/02
【中秋節】4連假酒店業迎「小陽春」　惟憂假期完結入住率即跌
【自救有方】逸東酒店推寵物友好套餐　與毛孩宿一宵1,500元起
2020/08/26
【自救有方】逸東酒店推寵物友好套餐　與毛孩宿一宵1,500元起
【毛孩福音】Uber Pet登陸香港　帶寵物乘Uber附加費20元
2020/08/25
【毛孩福音】Uber Pet登陸香港　帶寵物乘Uber附加費20元
酒店 寵物議題 疫情 寵物酒店 尖沙咀

上一篇文章

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

下一篇文章

【展覽復辦】荷花BB展10月22至25日舉行　料疫情影響人流微跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【DONKI免排隊】驚安之殿堂DONKI中環店下周開幕　教你免排隊入場方法
【DONKI免排隊】驚安之殿堂DONKI中環店下周開幕　教你免排隊入場方法
【好想去旅行】環球影城任天堂新園區2021春季開幕 同瑪利歐玩遊戲
【好想去旅行】環球影城任天堂新園區2021春季開幕 同瑪利歐玩遊戲
【逆市求生】佳寧娜未來主攻民生區　屹立多年全靠甚麽？
【逆市求生】佳寧娜未來主攻民生區　屹立多年全靠甚麽？
【科技人才】科技園創科學院收逾600申請　8名學員人工最多4.5萬
【科技人才】科技園創科學院收逾600申請　8名學員人工最多4.5萬
【香港獵才】台灣六大上市公股銀行 　267萬元年薪招攬港人才
【香港獵才】台灣六大上市公股銀行 　267萬元年薪招攬港人才
【消費優惠】永安百貨超級購物日　部份貨品低至2折
【消費優惠】永安百貨超級購物日　部份貨品低至2折