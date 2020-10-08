【寵物旅遊】Hotels.com：近7成港人冀與寵物外遊　寵物友善住宿搜尋率升3倍

▲ Hotels.com今日公佈最新寵物旅遊趨勢調查，發現近7成香港受訪者表示，希望可帶同寵物一同四出外遊。(Hotels.com提供圖片)

疫情下，不少港人留家抗疫，與寵物經常「日對夜對」。Hotels.com今日公佈最新寵物旅遊趨勢調查，發現近7成（68%）香港受訪者表示，希望可帶同寵物一同四出外遊。

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調查由One Poll於2020年9月進行，共在15個地區訪問了8,100人。調查發現，近半（46%）香港受訪者表示，在疫情後與寵物變得更「癡纏」，認為與寵物分開會令他們感到不安。因此，根據Google Trends數據，「寵物友善住宿」的搜尋率（入住日期為3月29日至9月16日）按年大幅上升3倍。

不過，有部份受訪人士指，他們會因多個考慮因素而不會帶寵物出遊，當中包括害怕所到的地方受到限制（42%）、找不到合適的住宿（57%）及旅費太昂貴（37%）。

Hotels.com 亞太區品牌傳訊總監陳芷雅表示，Hotels.com特別搜羅一系列「寵物友善住宿」，並於「旅客最喜愛住宿」獎項加插此類別。

只要在搜尋時選擇「允許攜帶寵物」， 便可一覽一系列寵物友善住宿，包括科諾特酒店、位於尖沙咀的香港瑰麗酒店、同樣位於尖沙咀的香港麗思卡爾頓酒店，每晚價格分別由1,750元、3,600元、2,430元起。

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責任編輯：朱悅瀅