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【MPF】駿隆：9月強積金人均虧逾5100元　「懶人基金」顯著跑贏平均表現

即市財經 18:31 2020/10/08

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據《駿隆強積金市場報告》， 2019 年強積金回報表現造好，平均投資回報為 12.7％。

9月股市再轉波動，駿隆強積金統計，9月強積金平均錄負回報2.2%，相當於人均虧損5138元。總結今年首9個月，駿隆強積金統計年內強積金回報1.6%，人均仍賺3727元。不過，該行和香港民意研究所合作的強積金管理及信心意見調查發現，香港市民對強積金能保障退休生活欠信心，10分滿分，最新平均評分僅3.3分，較去年同類調查高0.1分。

有關調查在今年7月30日至8月17日，以固網及手機電話成功訪問1,008名年齡介乎18至64歲，並正在參加強積金供款計劃的香港居民。

駿隆表示，調查受訪者中，給予5分或以上的百分比為36%，與去年的35%相若。 另外，37%受訪者表示過去一年曾用至少30分鐘評估或檢討自己的強積金投資，較去年增加9個百分點。

強積金年內平均回報1.6%　跑輸「懶人基金」

駿隆同時公布9月強積金表現調查，三大資產類別月內同錄跌幅，股票基金回報單月跌3.8%，混合資產和固定收益資產則分別跌2.1%和0.1%。

首9個月表現方面，強積金平均回報1.6%，駿隆特別指出，兩類預設投資策略（DIS）基金中，由於分散投資於環球市場及不同類型的資產，核心累積基金錄得 3.4%的正面回報，65歲後基金則上升5.3%。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，今年新冠肺炎疫情影響全球經濟及民生，受到美國大選和中美關係等因素影響，環球市場於9月普遍受壓，預測全年整體強積金回報為1%至6%。

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編輯﹕賴奕羚

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