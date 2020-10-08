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【5G煲劇】CSL夥Netflix推5G服務計劃　50GB低至358元

科技 17:44 2020/10/08

分享：

CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠宣布，CSL Mobile又與Netflix合作，在香港率先推出CSL Mobile x Netflix 5G服務計劃。

香港電訊 （06823） 今日於記者會上宣布，CSL Mobile將與Netflix推出影視娛樂組合，讓手機用家盡享Now E及Netflix的多元內容。

【Apple Watch】CSL率先推出Apple Watch eSIM　家人共享服務

【5G手機】Galaxy Z Fold 2 5G「舊機一換一」　CSL開放預訂

CSL Mobile將夥拍一站式娛樂平台Now E，推出全新CSL Mobile x Now精選組合，由2020年10月19日起，csl或1O1O客戶登記指定csl或1O1O服務計劃，並以月費港幣39元、簽訂24個月合約，便可欣賞中日韓劇集、綜藝節目、體育及新聞等內容。

此外，CSL Mobile又與Netflix合作，在香港率先推出CSL Mobile x Netflix 5G服務計劃（50GB及100GB）。此計劃將於10月23日推出，客戶不但可體驗CSL Mobile的5G本地流動數據服務，同時亦可欣賞Netflix的節目內容，以及Now E包括Now Sports Prime的體壇消息及片段、Viu Premium的中日韓台劇集、ViuTV和Now News。

記者、拍攝：姚慧儀

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