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恒指跌49點 小米跌4%藍籌最差

即市財經 18:05 2020/10/08

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港股今日曾跌逾200點，險守24000點關口，午後跌幅收窄，全日埋單終跌49點，收市報24193點；小米 （01810） 跌近4%，表現差絕藍籌。傳美國政府研限制阿里 （09988） 同系的螞蟻集團及騰訊 （00700） 旗下支付平台，阿里股價逆市照升0.5%，收報289.6元。新股雲頂新耀 （新上市編號：01952） 明日（9日）掛牌，暗盤曾較招股價高45%，每手帳面最多賺12500元。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數跌49點　阿里巴巴逆市穩手機設備股造好（不斷更新）

【小米股價】小米跌4%　郭明錤：華為若拆售榮耀手機　小米衝擊最大（第二版）

【螞蟻上市】螞蟻集團上市前或遭美國「封殺」　影響有幾大？IPO進程會否受阻？

【新股IPO】雲頂新耀1952暗盤升逾3成　一手帳面初步賺萬元

【陸金所上市】陸金所美國申上市股票代碼LU　或成美今年最大金融科技IPO（第二版）

【皇都戲院】新世界近48億元統一北角皇都戲院大廈業權　鄭志剛：盡力修復重現50年代輝煌（多圖）

【精選投資分析】

港股四連升斷纜 恒指10天綫支持不宜失（第四版）

寒露節氣轉向 港股小回再彈（第三版）

【對沖部署】新冠肺炎疫情再翻發？ 先追3隻潛力受惠股

【新股IPO】合景泰富快分拆合景悠活上市 兩大亮點率先睇（物管新股系列之二）

【螞蟻上市】重磅螞蟻IPO後 港股或現疲態？ 

欄名 : 財經焦點速覽

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雲頂新耀—B（01952） 模塑科技（深：000700） 阿里巴巴－SW（09988） 小米集團－W（01810） 香港股票 恒生指數
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