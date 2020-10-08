恒指跌49點 小米跌4%藍籌最差
即市財經 18:05 2020/10/08
港股今日曾跌逾200點，險守24000點關口，午後跌幅收窄，全日埋單終跌49點，收市報24193點；小米 （01810） 跌近4%，表現差絕藍籌。傳美國政府研限制阿里 （09988） 同系的螞蟻集團及騰訊 （00700） 旗下支付平台，阿里股價逆市照升0.5%，收報289.6元。新股雲頂新耀 （新上市編號：01952） 明日（9日）掛牌，暗盤曾較招股價高45%，每手帳面最多賺12500元。
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