【第四季港股】瑞信亞太區焦點股名單 7港股入選　5G 科技 醫藥股上榜

瑞信最新發表《亞太區焦點股名單》，新加入韓國現代汽車（Hyundai）及印度汽車生產商風神鈴木（Maruti Suzuki India），並剔走韓國網絡遊戲公司NC Soft，令名單內的股份數目增至18家，當中有在香港上市的佔7家。

港股第四季料先跌後彈 建銀籲逢低買入 薦10隻精選股 科技消費為主 詳情請按：【見下頁】

名單內的亞太區股份，包括京東美股（美：JD）、印尼中亞銀行、泰國CP All、HDFC Bank、現代汽車、風神鈴木、台灣聯發科、三星電子、新加坡互聯網公司SEA、新加坡豐益國際及台灣緯穎。

至於香港上市的7家股份如下：

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記者：李兆明