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【涼風有信Vincent@iM網欄】進入寒露「丙戌」 疫情些微反彈，特朗普醜態百出

名人薈萃 17:26 2020/10/08

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各位讀者好！正式進入本年度第17個節氣「寒露」，天氣是否清涼了很多？

進入寒露，今年是「丙戌」月，意味著全年最金的月份已經過去 (上月的乙酉月) 。

這兩三天，確診人數又慢慢回復至每天兩位數的水平上。大家請留神，立冬之後，這個趨勢將會加劇。

根據筆者早前的預測，今年冬季是很有機會爆發第四波的疫情。所以大家記得好好珍惜本月這個秋季最後的一個月份，去主題公園，去做瑜伽，或者staycaption亦可。因為一入冬，疫情回歸，大家又要重新冬眠，躲在家裡防疫了。

最近有冇留意到什麼新聞？大家應該收到不少message關於美國選情的吧。進入丙戌月，根據筆者早前的預測，是特朗普的死穴，皆因他八字忌火，而本月是大火月。

再加上今年流年是他的「破印」年。他將會醜態百出，很多他認為能夠挽救選情的招數，最後都會無功而還，甚至乎，將情況變得更加惡劣。

有朋友問我，特朗普確診，會不會死？我可以好肯定的告訴大家——肯定不會！

不會，當然不是基於一些陰謀論，說他是詐病。而是今年雖然是特朗普的破印流年，但論大運，他依然走在金水大運。所以絕對死不了，但出醜就在所難免。

所以希望這一場美國總統選戰盡快平安過去。因為回看民調，除了競選者的支持度，聽聞好多美國本土公民都覺得這一場選戰很annoying，令他們生活覺得好煩擾。

希望大家都盡快過一個不煩擾的庚子年。除了美國外，還有是來自疫情的煩擾。希望這些所謂的煩擾都盡快過去。

祝大家身體健康，平平安安！
 

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

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