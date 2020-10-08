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【美國大選】醫學期刊破例表態 批特朗普政府抗疫失當

環球政治 17:05 2020/10/08

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美國醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》破天荒發表社論，批評特朗普政府應對新冠肺炎疫情失當。

美國總統大選11月3日舉行，美國超過21萬人死於新冠肺炎，特朗普政府被批評抗疫不力。繼美國科普雜誌《科學人》後，美國醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）破天荒發表社論，批評特朗普政府應對疫情失當，更呼籲不應讓他們繼續留任。

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《新英格蘭醫學雜誌》周三（7日）發表社論，獲34名編輯聯署。社論批評特朗普（Donald Trump）政府將疫情危機變成悲劇，指出特朗普曾稱口罩是政治工具而非有效控疫措施，也未有在疫情初期大規模檢測，錯過控疫時機。

社論指出政府試圖將美國食品及藥物管理局（FDA）、國家衛生研究院（NIH）、疾病控制及預防中心（CDC）這些機構政治化，譴責政府忽視科學專業知識，同時掩蓋疫情真相。

該雜誌更於社論批評現任政府領袖無能，更表示：

我們不應該讓他們繼續工作，以免助長他們及默許其繼續使數以千計的美國人喪生。

（We should not abet them and enable the deaths of thousands more Americans by allowing them to keep their jobs.）

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《新英格蘭醫學雜誌》創刊208年以來，從未公開支持或譴責總統候選人，是次為破天荒作出政治表態。是次亦為該雜誌創刊以來，第四次由全體編輯聯署及發表社論。

另外，《科學人》（Scientific American）上月也發文批評特朗普拒信科學損害國家，支持民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），為創刊175年以來首度表態支持總統候選人。

責任編輯：鄭錦玲

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