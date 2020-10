【美國大選】醫學期刊破例表態 批特朗普政府抗疫失當

美國總統大選11月3日舉行,美國超過21萬人死於新冠肺炎,特朗普政府被批評抗疫不力。繼美國科普雜誌《科學人》後,美國醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine)破天荒發表社論,批評特朗普政府應對疫情失當,更呼籲不應讓他們繼續留任。

彭斯用豬流感反擊抗疫失敗 霍士新聞評論員不買賬 【下一頁】

賀錦麗批華府抗疫失敗 彭斯促勿以人命玩政治 【下一頁】

《新英格蘭醫學雜誌》周三(7日)發表社論,獲34名編輯聯署。社論批評特朗普(Donald Trump)政府將疫情危機變成悲劇,指出特朗普曾稱口罩是政治工具而非有效控疫措施,也未有在疫情初期大規模檢測,錯過控疫時機。

社論指出政府試圖將美國食品及藥物管理局(FDA)、國家衛生研究院(NIH)、疾病控制及預防中心(CDC)這些機構政治化,譴責政府忽視科學專業知識,同時掩蓋疫情真相。

該雜誌更於社論批評現任政府領袖無能,更表示:

我們不應該讓他們繼續工作,以免助長他們及默許其繼續使數以千計的美國人喪生。

(We should not abet them and enable the deaths of thousands more Americans by allowing them to keep their jobs.)