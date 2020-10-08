【買樓理財】屯門私樓258呎　343萬易手　置業初哥尋寶地？

近期二手成交回升，樓價有止跌回升之勢，上車客不敢怠慢，紛紛加快入市，而屯門區則成上車客的尋寶地，皆因有400萬元以下的私樓放盤。中原地產李燕群說，屯門多寶大廈高層F室，實用面積258平方呎，原叫價350萬元，放盤不足一個月，終以343萬元易手，實用呎價13,295元，買家為上車客。資料顯示，單位屬遺產物業，原業主於2005年10月，以36.8萬元買入單位，現帳面賺306.2萬元，物業15年間大升8.3倍。

資料顯示，多寶大廈位於屯門新墟青翠徑9號，早於1980年入伙，是單幢樓設計，提供128個單位，實用面積由246平方呎起，至最大258平方呎。

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以上述單位為例，成交價343萬元，承造九成按揭，首期要34.3萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供12,197元，壓力測試下的最低每月入息要求則約29,213元。

值得留意的是，對於按揭審批，每間銀行標準不同，為做好風險管理，銀行審批時，會設定借款人年齡與供款期總和上限，以及樓齡與供款期總和上限。簡單來說，樓齡太大，業主或未能攤長30年還款，變相縮短還款期，增加每月供樓開支。

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隨了多寶大廈，屯門「置樂三寶」也是上車客之選，皆因多迷你單位供應，樓價平易近人，而且鄰近屯門市中心。 所謂「置樂三寶」，即指利寶大廈、萬寶大廈及麗寶大廈，這3座單幢樓樓齡均逾30年，多數叫價400萬元以下，若借足九成按揭，首期不用40萬元。不過，翻查代理網站放盤，「置樂三寶」放盤其實不多。

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