  • 27°C
香港時間 : 20201008日 (四) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】屯門私樓258呎　343萬易手　置業初哥尋寶地？

股樓投資 17:02 2020/10/08

分享：

近期二手成交回升，樓價有止跌回升之勢，上車客不敢怠慢，紛紛加快入市，而屯門區則成上車客的尋寶地，皆因有400萬元以下的私樓放盤。中原地產李燕群說，屯門多寶大廈高層F室，實用面積258平方呎，原叫價350萬元，放盤不足一個月，終以343萬元易手，實用呎價13,295元，買家為上車客。資料顯示，單位屬遺產物業，原業主於2005年10月，以36.8萬元買入單位，現帳面賺306.2萬元，物業15年間大升8.3倍。 

資料顯示，多寶大廈位於屯門新墟青翠徑9號，早於1980年入伙，是單幢樓設計，提供128個單位，實用面積由246平方呎起，至最大258平方呎。 

【買樓理財】屯門私樓最值博？　13年前68萬上車　現賺逾5.5倍【見下頁

以上述單位為例，成交價343萬元，承造九成按揭，首期要34.3萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供12,197元，壓力測試下的最低每月入息要求則約29,213元。

值得留意的是，對於按揭審批，每間銀行標準不同，為做好風險管理，銀行審批時，會設定借款人年齡與供款期總和上限，以及樓齡與供款期總和上限。簡單來說，樓齡太大，業主或未能攤長30年還款，變相縮短還款期，增加每月供樓開支。 

【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」【見下頁

隨了多寶大廈，屯門「置樂三寶」也是上車客之選，皆因多迷你單位供應，樓價平易近人，而且鄰近屯門市中心。 所謂「置樂三寶」，即指利寶大廈、萬寶大廈及麗寶大廈，這3座單幢樓樓齡均逾30年，多數叫價400萬元以下，若借足九成按揭，首期不用40萬元。不過，翻查代理網站放盤，「置樂三寶」放盤其實不多。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【買樓理財】屯門私樓最值博？　13年前68萬上車　現賺逾5.5倍
2020/10/06
【買樓理財】屯門私樓最值博？　13年前68萬上車　現賺逾5.5倍
【買樓理財】居屋樓價7年升1.16倍　私樓同期只升51%
2020/10/07
【買樓理財】居屋樓價7年升1.16倍　私樓同期只升51%
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
2020/10/07
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】屯門私樓258呎　343萬易手　置業初哥尋寶地？
今日
【買樓理財】屯門私樓258呎　343萬易手　置業初哥尋寶地？
二手市場 屯門 利寶大廈 麗寶大廈 萬寶大廈

上一篇文章

【疫市出招】逾1,800間公司和商舖參與 旅發局推資助計劃統一衞生防疫指引

下一篇文章

【新冠肺炎】蘇格蘭疫情反覆　核心地區餐廳酒吧須停業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【新冠肺炎】袁國勇警告 第四波疫情將較第三波嚴重
【新冠肺炎】袁國勇警告 第四波疫情將較第三波嚴重
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！