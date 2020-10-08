【黑膠唱片的復興@iM網欄】投入黑膠唱片懷抱 如何選擇較實惠的唱盤？

不經不覺已經分享了多期，無論你對黑膠唱片有興趣與否。消費者就是越多選擇就最有利，我應該可以說現在就是一個好時機。

若果真的要試一試投入黑膠唱片懷抱，剛入門的朋友會對貴價有所顧忌，但總不能連基本條件也不能勝任，莫說體會，劣化嚴重黑膠系統，絕無可聽性。

上幾期都有提過，市場上都有價錢較經濟的唱盤提供。我們今次就談談 ，如何用最有才方案， 選擇你第一個唱盤。

1. 我會建議大家先投資一個DJ唱盤。

DJ唱盤設計多是直驅的，因為它不是用皮帶帶動，沒有皮帶張力和抖動弊病，導至轉速產生不穩定 。如果以入門價錢選擇帶動唱盤 ，在成本計算，比較難做到穩定轉速。而且DJ唱盤是工作機台 ，機身亦較重，可減低引至重播效果，劣化震動。能應付預期苛刻的操勞工作， 可想而知它會有一定的能耐。

2. 市面上的DJ唱盤 一般都內置唱頭放大器 而且更配備usb輸出，甚至藍牙串流播放連接。就算你連音響設備也沒有，但其中總有一個方案幫你解決。

3. 它已預先安裝了一個入門級唱頭在唱臂上，需然一般是MM唱頭，對新入門人士，應該合格了。

4. 雖然是入門DJ唱盤，我們較為重視唱頭零角抵消，唱針針壓， 反偏壓設定，垂直循跡角度，都可以有基本調教，絕不欺場。

簡單到幾乎可以說Plug & Play，祗需要找一個四平八穩嘅檯面 ，安放好然後調好水平，插上電源 ，連接播放器 。 當你每次想聽黑膠唱片的時候，就從架上翻翻，坐下看看封套，取出唱片，放下唱針。音樂緩緩響起，享受著慢活黑膠體驗。

恭喜你! 你已踏進黑膠唱片殿堂，成為信衆了!

作者＿三通Raymond（陳偉明）簡介： 音響器材只是一種工具，所以絕不能以價錢，令聽音樂變得有貴賤。從事音響器材買賣，房間效應設計及產品代理三十多年。上至豪花千萬，簡單如微型組合，服務過不同階層人仕。音響器材要花上多少萬？經常是初相識客人第一個問的問題。答案只有四個字：隱惡揚善！我的工作就從這信念開始。

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