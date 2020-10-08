【ESG】施羅德投資：香港投資者重視道德多過單純金錢回報

▲ 是次調查對象包括約500名香港投資者，根據結果，73%的香港投資者均表示「不願意為了獲取更高回報而就個人信念作出讓步」

ESG概念近年愈來愈受重視，反映道德因素對投資部署的影響性愈來愈高。基金公司施羅德投資更曾於4月30日至6月15日期間，調查本港投資者在決定投資時，較易受「道德還是金錢推動」。結果顯示，「絕大部份香港投資者在考慮投資時不願為了獲取更高回報而就個人信念作出讓步」。

是次調查對象包括約500名香港投資者，根據結果，73%的香港投資者均表示「不願意為了獲取更高回報而就個人信念作出讓步」， 施羅德投資評論員Jo Marshall更指，這表明對大部份人而言，個人價值觀因素不能遭忽視。

值得注意是，調查結果同樣顯示，「投資者掌握的財務知識愈豐富，願意捨棄個人價值觀的可能性便似乎愈大」。在香港投資者當中，認為自己的財務知識達到「專業/資深」級別的投資者佔37% ，而他們比起「新手/初級投資者」 及「中級投資者」更容易為獲取較佳回報，而違背個人信念。

施羅德投資可持續發展策略主管Hannah Simons對整體結果感到振奮，稱根據今次研究，「回報並非影響投資決定的唯一因素」，意味投資者對透過投資來促進社會可持續發展的需求亦愈來愈殷切。

【網絡熱話】63歲紫金礦業董事長再婚娶年輕25年妻 新娘大呼：愛情可突破年齡界限

【國際銀行】大摩下調滙豐及渣打目標價 滙豐渣打將於10月底公布第三季業績

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：莫亦熙