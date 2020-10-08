【歐洲第二波疫情】英格蘭下周再收緊防疫 聚焦利物浦曼徹斯特

歐洲爆發第二波新冠肺炎疫情，英國新冠肺炎確診病例持續急增，據報政府最快下周初於英格蘭部分地區進一步收緊防疫措施，包括禁止區內人士離開住所，以防止新冠肺炎疫情進一步蔓延。

【英國疫情】新冠疫苗據報下月面世 5注射中心聖誕前啟用【下一頁】

【英國疫情】英媒：政府擬收緊限制 實施三層封鎖計劃【下一頁】

英國廣播公司（BBC）周四得悉，政府很可能下周初在英格蘭疫情嚴重的地區收緊防疫措施，除了強制酒吧餐廳暫停營業，也會禁止區內居民離開住所。但具體實施時間長度和會否關閉更多場所，政府尚未有最後決定。

英國單日確診在周二（6日）錄得創新高的14542宗之後，周三稍稍回落，但仍有14162宗。其中，利物浦（Liverpool）、曼徹斯特（Manchester）和紐卡斯爾泰恩河畔（Newcastle Upon Tyne）。

政府消息人士指，英格蘭西北和東北地區的疫情「非常惡劣」（very troubling），需要入院的新冠肺炎患者急增，並有更多長者需要接受深切治療。

BBC報道也指出，政府即將正式推出三層（three-tier）封鎖計劃，料最快下周一公布。在計劃下，國家不同地區會劃分為不同防疫級別，以實施鬆緊有別的防疫封鎖措施，預期上述3個英格蘭地區將被納入最高的封鎖級別。

不過，政府仍在考慮更多具體執行細節，期望令計劃可以有更加統一的規則，令國民易於理解，並避免人們因為跨越區域邊界而影響日常生活。

【英國疫情】蘇格蘭封城兩周換28日自由 冀斷傳播鏈【下一頁】

【英國疫情】NHS驚人甩漏 遲咗通知1.6萬確診者【下一頁】

責任編輯：陳啟賢