【美國大選】主持「多謝」彭斯22次無法打斷發言 被批失職

美國大選副總統辯論不似總統辯論般激烈,沒有疊聲,沒有口沫橫飛,兩位副總統候選人或有其他策略。每條問題均設時限,賀錦麗和彭斯都試過超時作答,不理主持人打斷。政治媒體網站報道,主持人佩奇曾22次「多謝」彭斯,嘗試在作答時間結束後終止他的發言,但都不成功,更惹批評。

主持人佩奇(Susan Page)是USA Today的記者,網上評論質疑,佩奇未有盡力阻止候選人在對手發言時插話,或是迴避問題時未有加以追問。

期間,副總統彭斯曾在民主黨副總統候選人賀錦麗發言時插話,賀錦麗一度要連續數次提醒彭斯她正在發言(Mr Vice-President, I'm speaking),及後主持人出聲調停。

有民主派激進分子在Twitter發文批評主持人佩奇失職:

佩奇最大的失敗是令首位競選副總統的黑人女性要在辯論上,為自己爭取同等待遇和發言時間。

(Susan Page’s ultimate failure is that she made the first black woman ever to participate in a #VPdebate fight for equal treatment and equal time)