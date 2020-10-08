【美國大選】主持「多謝」彭斯22次無法打斷發言 被批失職

▲ 主持人佩奇曾22次「多謝」彭斯，嘗試在作答時間結束後終止他的發言，但都不成功。

美國大選副總統辯論不似總統辯論般激烈，沒有疊聲，沒有口沫橫飛，兩位副總統候選人或有其他策略。每條問題均設時限，賀錦麗和彭斯都試過超時作答，不理主持人打斷。政治媒體網站報道，主持人佩奇曾22次「多謝」彭斯，嘗試在作答時間結束後終止他的發言，但都不成功，更惹批評。

主持人佩奇（Susan Page）是USA Today的記者，網上評論質疑，佩奇未有盡力阻止候選人在對手發言時插話，或是迴避問題時未有加以追問。

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期間，副總統彭斯曾在民主黨副總統候選人賀錦麗發言時插話，賀錦麗一度要連續數次提醒彭斯她正在發言（Mr Vice-President, I'm speaking），及後主持人出聲調停。

有民主派激進分子在Twitter發文批評主持人佩奇失職：

佩奇最大的失敗是令首位競選副總統的黑人女性要在辯論上，為自己爭取同等待遇和發言時間。 （Susan Page’s ultimate failure is that she made the first black woman ever to participate in a #VPdebate fight for equal treatment and equal time）

主持人發問的每條問題均設回答時限，惟賀錦麗和彭斯都試過超時作答。每次超時，主持人佩奇都會以多謝（Thank You）來嘗試終止候選人的發言，惜鮮有成功。據Politico報道，主持人佩奇曾「多謝」彭斯22次（thank you, Mr Vice President），來終止其發言，但不見效。

另外，主持人佩奇曾口誤，直呼賀錦麗全名一次，而非尊稱她為賀議員，隨後立刻更正，但一直尊稱彭斯為副總統，亦惹來批評。

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責任編輯：葉芷樺

