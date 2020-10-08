【展覽復辦】荷花BB展10月22至25日舉行　料疫情影響人流微跌

▲ 由荷花集團主辦的第28屆國際嬰兒、兒童用品博覽（荷花BB展）將於10月22至25日於灣仔會展舉行。(資料圖片)

新冠肺炎疫情影響下，不少實體展也轉移網上舉行。在第三波疫情緩和後，本月展商希望復辦實體展，包括由荷花集團主辦的第28屆國際嬰兒、兒童用品博覽（荷花BB展）將於10月22至25日於灣仔會展舉行。

【素食展覽】亞洲素食展抓緊時機10月舉行 預先登記免費入場

【消費優惠】荷花秋季網上BB展10月舉行 逾600款產品低至3折

荷花集團市場部經理吳小姐表示，目前疫情維持穩定，BB展會繼續進行，若不幸屆時疫情反覆，才決定會否延期。大會將公布一系列防疫措施，並與參展商及會展保持緊密聯繫。

吳小姐期望，今次實體展覽，與去年8月的BB展生意相若，因近日樂見市民願意外出消費。不過，疫情下家長不敢讓小朋友去人多聚集之地，相信今年入場的小朋友會減少，整體人流亦會按年稍為下跌。

荷花集團已於10月初舉辦網上BB展，由於反應熱烈，最後決定加開2日。吳小姐透露，10月網展生意額達7位數字，形容十分理想。至於網展會否分薄實體展覽的生意，她認為，實體展覽較受歡迎，貨品數量亦較網展多，貨品種類亦有分別，是兩種不同的購物模式，相信不會有太大影響。

是次荷花BB展有400個攤位，提供超過10萬種孕婦和BB用品及服務。由即日起至10月15日，購買4張或以上成人門票有85折優惠。

【限聚令放寬】《Frozen夢幻特展》11月中抵港 10大主題區還原電影場面

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

記者：朱悅瀅