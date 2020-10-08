BTS可免服兵役？ 南韓官員稱應予演藝界豁免（多圖）

▲ BTS可免服兵役？ 南韓官員稱應予演藝界豁免

全球爆紅的南韓男子組合防彈少年團（BTS），成員逐漸長大，漸迫近須服兵役歲數，引發南韓社會關注，認為應特事特辦，讓他們豁免當兵。民意洶湧，南韓政府口風有變，有官員稱應積極考慮予優秀的大眾文化藝術家特殊待遇。

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南韓文化體育部長官朴良雨表示，有不少意見要求予大眾文化藝術家特殊服役待遇，他稱應考慮民意，這需要國防部、兵務廳等多個不同部問協商。他稱希望國會就修改《兵役法》作充分討論，並早日處理。

執政共同民主黨議員盧雄來日前在黨的最高委員會會議上提出，應認真討論允許像防彈少年團這樣的人員特別待遇。他稱防彈少年團甚至能在美國的專輯榜上排第一，創造1.7萬億韓圜的經濟價值。

他強調國民需有義務服役，但不是人人都必須拿槍，若擔心公平性問題，可邀請專家組成特別小組作審批。

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BTS最年紀最大的Jin在1992年出生，按規定需於28歲或之前服役，即最遲明年入伍，意味BTS發展將出現冗長空窗期，支持者非常關注，南韓社會要求予BTS豁免的聲音愈來愈大。

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責任編輯：林建忠

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