【劉‧住保鮮期@iM網欄】 職人若然被整蠱 點食治愈無痛苦

大家可能會因工作關係，認識到不同性格和能力的人，要與獨特的每一位合作，倒是一大學問。如能夠以動畫大師宮崎俊的名言：「要學會用完美的眼光，欣賞那些並不完美的人」來調整心態，那麼萬一遇到懶惰的、蠱惑的或愚昧的隊友，都能夠保持愉快心情來工作。但話說回頭， 像我朋友那樣，就算自己工作很小心，身邊總圍繞着那些「不完美」的人。最近，她……哎呀，忽然被「跣倒」了！

話說在某個高管團隊裏，擁有能力勝人一籌的high flyers，資質平庸但面皮三尺厚的free-riders ，當然亦有偽善君子hypocrites啦。某日公司要舉辦一個公眾活動，各管理人都要負責自己部門相關的部份，經互相協調後便對外公布舉行。但就在這個時候，負責市場的高管乙不知何故，只將活動優惠訊息作內部通知，卻未有安排相關廣告渠道作宣傳推廣，若不是上司要求高管隊友們馬上幫忙作善後，恐怕這個公眾活動已泡湯了。雖然這件事聽起來有點匪夷所思，但正如我朋友説：「當今職人真的要格外留神身邊的人和事，因為同級隊友你未必可以揀，唔覺意被跣親，仲要幫忙執手尾，就多數有你份啊！」

好了，言歸正傳。上回介紹完職場泥漿摔角後的保鮮美食，收到讀者們的意見，希望我再介紹一些簡易製作又營養豐富的職人食譜。好的，既然今日的主題是和「跣」有關，那麼，我就為大家準備一道「素盤龍鱔」。曾經有位高人講過：「唔想容易俾人跣，學下點整盤龍鱔」。至於為何又食齋？因為這個菜是跣親後用來治愈心情的保鮮美食，如果要用真的鱔魚來製作， 其滑潺潺的外皮，彷彿再次挑起你那被跣倒的痛楚，所以，都係食齋安全啲呢！

素盤龍鱔

「保鮮」主角是含有多種維生素、豐富膳食纖維，擁有抗自由基多酚類化合物的紫色茄子，它絕對是為肌膚抗氧化和保鮮的營養美食。而自煮過程又可幫助治愈心情，所以，大家記得要好好掌控調味和食油份量，減低身體臟腑的負擔，人變得漂亮點，心情也會輕鬆。重點是這個菜式比傳統盤龍鱔的製作過程輕鬆又省時，而且賣相吸引，吃多了也不怕肥喔！

製作時間：約20分鐘

二人前材料分量：一個長條型茄子、一片陳皮、二隻小紅椒、三片榨菜、蔥蒜和豆豉的份量則可根據個人喜好預備，甜豉油、麻油和橄欖油備用。

▲ 需要準備的材料

1. 先將茄子洗淨，放在含白醋的米水中浸泡約5-8分鐘，此舉有助保持茄子外皮顏色（若不怕吸收或使用過多食油，當然可以將茄子以「走油」方式處理來保持其鮮艷紫色，但切記要將它過冷河後再切片）

▲ 將浸完米水的茄子鋪上圓碟上

2. 將茄子斜切並鋪在圓碟內，面層輕輕塗上一層橄欖油，以助保持茄子顏色

3. 陳皮切絲，小紅椒、榨菜、蔥蒜、豆豉切粒備用。用熱鑊滾油爆香已切碎的榨菜、小紅椒、蒜頭和豆豉，並將它們鋪在茄子上面，加上陳皮絲，再淋上甜豉油和麻油，落鑊蒸8-10分鐘，最後，灑上蔥粒便可。

▲ 炒香配料然後放茄子上

▲ 最後放上鑊上蒸至完成

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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