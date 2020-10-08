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【網絡熱話】63歲紫金礦業董事長再婚娶年輕25年妻　新娘大呼：愛情可突破年齡界限

即市財經 16:31 2020/10/08

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63歲的紫金礦業董事長陳景河再婚，迎聚比自己年輕25年的錢冰。（網上圖片）

今年10‧1不止是長假期，更是63歲的紫金礦業 （02899） 董事長陳景河再婚的大喜日子，迎娶比自己年輕25年的錢冰，新娘在婚宴上的一段致詞更惹中港網民熱議。錢冰在婚禮上大呼「I'm so lucky！」更想向世人證明「真正的愛情是可以跨越和突破年齡界限」。

63歲的陳景河同時是黨委書記、人大代表。據內地傳媒報道，陳景河第一任妻子去年初因病逝世，今年便與錢冰領取結婚證、補辦婚宴。而據稱本身擔任經濟師的錢冰，一躍便成為市值逾1,200億元人民幣的紫金礦業集團董事長夫人。

紫金礦業今日收報5.22元，升1.2%，成交1.76億元，最新市值300億元。

新娘子錢冰婚宴真情流露

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錢冰致詞時大呼「lucky」，並自言「在對的時間遇到對的人」，而38歲的她本身並不相信愛情是必需品「直至遇上陳先生」。據指，她在婚禮更自比為「一座高品味的金礦」。

內地網民：嫁給愛情也嫁給金礦

愛情似乎真是可以打破年齡界限，但內地網民就持相反看法，紛紛留言「金錢可以突破愛情界限」、「愛的鈔能力」、「嫁給愛情、也嫁給金礦」。

其實，內地對於錢冰的真正身份及背景都眾說紛紜，她曾在個人微博上展示修畢MBA的相片並指擔任經濟師，但另外有指她本身擔任模特兒多年，並曾經參加選美比賽，曾開設咖啡店，今年更預備開一間茶館。

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編輯：傲龍天

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