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【航空告急】歐洲第二大廉航EasyJet去年料虧損85億元　促英政府提供更多緩助

即市財經 17:49 2020/10/08

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EasyJet 在過去12個月已經虧損了8.45億英鎊 (約84億港元)。

歐洲第二大廉航易捷航空EasyJet（LON﹕EZJ）表示，上一財年稅前虧損介乎8.15至8.45鎊英鎊（約81.7億至84.7億元），較市場估計的7.94億英鎊為高，為集團歷來首次錄得全年虧損。EasyJet指，未來一年集團承載量只會達昔日正常水平的25%，促請政府繼續為業界提供緩助。

EasyJet已從英國財政部獲得6億英鎊貸款（約60億港元），裁員4500人，出售飛機套現6.08億英鎊，同時配股集資4.19億英鎊。EasyJet稱，集團會繼續定期評估流動性水平，並尋求更多集資機會，包括售後租回協議。

EasyJet指，7月至9月期間，飛機承載量約38%，估計在全球旅行限制下，今年餘下時間及明年承載量只有25%。

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編輯﹕賴奕羚

廉航 集資 歐洲 英國 航空

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