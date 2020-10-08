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【小米股價】華為若分拆榮耀　為何小米最傷?

即市財經 17:15 2020/10/08

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榮耀手機與小米手機均價接近。

華為受美國禁令影響後，智能手機的市場佔有率持續下降。天風證券分析師郭明錤認為，華為有可能分拆或出售榮耀手機業務。受消息拖累，小米 （01810） 股價今日急跌約4%，全日收報20.85元。到底原因何在？

榮耀及小米手機一覽

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榮耀是華為的一個子品牌，但更準確來說，榮耀是獨立的品牌，早於2013年底，榮耀已開始獨立運作，從設計、採購、生產到銷售的各個環節都是獨立的。榮耀英文寫法「honor」，而且手機上並沒有華為標誌。

華為推出的手機大部分都是高端旗艦機，其Mate系列及P 系列手機便是例子之一，部分手機定價過萬元。然而，榮耀手機的價格親民得多，其主要針對學生及上班族，該公司今年推出的榮耀30青春版5G手機不到2000元人民幣；超大屏的榮耀X10Max售價也僅2000多元民人民幣，與小米手機均價接近，故郭明錤也明言，若華為分拆及出售榮耀手機業務，對小米的衝擊也是最大的。

但值得留意，榮耀手機雖然努力擺脫華為影子，但仍然與華為品牌共用相同原物料供應。榮耀品牌手機的處理器也直接採用隸屬華為旗下的海思半導體提供產品。即使華為選擇將榮耀品牌拆分獨立，美國政府依然可能會繼續以危害國家安全為由設下限制，因此這樣的調整未必會對華為有利。

相關文章：

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編輯：吳敏芳

香港股票 小米集團－W（01810） 智能手機 分拆 小米 華為 HONOR Mate

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