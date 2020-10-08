【新冠肺炎】 特朗普出院後首次發布片段 承諾美國患者享相同藥物治療新冠肺炎

本周初出院的美國總統特朗普於社交平台發布影片，指責中國需為疫情付上代價，並承諾所有患上新冠肺炎的美國民眾，均能免費獲得他用過的藥物。

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影片於當地時間星期三在白宮玫瑰園拍攝。特朗普形容自己今次染病是因禍得福，可以親身試驗藥物，又指接受的療法，讓他在入院短短24小時後感覺良好，形容是神的祝福。

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他承諾將尋求緊急授權，將他在療法中曾服用的藥物，免費送到各醫院，讓不幸受感染的民衆得到與總統一樣的治療。

他又在影片中將疫情歸咎中國，提到染病不是美國民眾的錯，而是中國的錯，直言中國會為事件付出沉重代價。

白宮醫生康利發聲明，指特朗普的生命徵象及體格檢查穩定，又指他已連續四天無出現發熱病徵，過去24小時亦未有任何徵狀，自入院後無需接受輸氧。

特朗普於上周五在社交網站宣布確診患上新冠肺炎，入院接受隔離治療，並於本周一出院。

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