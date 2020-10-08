從華為問題中受益？　三星第三季營業利潤據估計按年增近六成

三星電子（Samsung）今日（10月8日）發布未經審計的初步業績報告，公司今年第三季營利按年增加58.1%，約12.3萬億韓圜，高於市場預期；銷售額為66萬億韓圜，按年增6.5%。。

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綜合外媒報道，雖然公司未有提供每個部門的表現，但有分析師認為，手機銷售、電視與家電銷售及晶片出貨量增長帶動。受惠於Galaxy S20系列及Galaxy Z Flip2的銷量，銷售額環比增加50%以上，超過30萬億韓圜。此外，歐美地區對家電需求強勁，由此拉高該部門業績等。

《CNBC》報道，Bernstein分析師Mark Newman表示，在美國針對華為禁令及限制中國科企的環境下，華為面臨零件短缺的困境，Samsung似乎成為當中受益者。他續指，由於Samsung的網絡設備業務良好，在5G市場上亦從華為獲得市佔率。在上個月，Smasung成功與Verizon達成協議，獲7.9萬億韓圜的移動通訊網絡設備訂單，當時有外界推測，Samsung更會影響同為提供5G設備的Nokia及愛立信（Ericsson）的市場地位。

Mark Newman估計，華為一旦用盡其晶片庫存生產智能手機，Samsung或可奪回更多市場佔有率。Mark Newman解釋由於華為和Samsung的手機都是以Android系統運作。或許部分使用者相較於直接轉用iPhone，或更傾向於選用Samsung。

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責任編輯：黎淑雯