【餐飲寒冬】美Ruby Tuesday不敵疫情申請破產保護　港特許經營：不受影響　明年擬寶琳開店（第二版）

美國連鎖餐廳集團Ruby Tuesday面對疫情及競爭日益激烈,周三(8日)宣布申請破產保護,並已永久關閉185間餐廳,目前仍有236間直營分店,以及其他特許經營的分店,暫時未打算再關閉額外的餐廳。

香港Ruby Tuesday表示,香港Ruby Tuesday不受影響,皆因其為獨立特許經營商,而公司今年1月亦有開設新店,並計劃在明年農曆新年前於寶琳開設新店。香港Ruby Tuesday最後又指, 「We are Ruby Tuesday, WE ARE HONG KONG」。

根據香港官網,香港首家特許經營店於1995年創立,至今有5間分店。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Ruby Tuesday行政總裁Shawn Lederman表示,申請破產保護不代表「告別Ruby Tuesday(Goodbye, Ruby Tuesday)」,而是給予公司機會重新定位,以維持長期的穩定,並於疫情的打擊中恢復。

值得留意是,Ruby Tuesday申請破產保護前,已披露獲債權人支持進行重組,維持餐廳經營及保持數以千計職位。

Ruby Tuesday於1972年成立,以沙拉吧餐點聞名,餐廳遍布美國、加拿大,香港、智利和科威特等。

(第二版更新香港Ruby Tuesday回應)

相關文章:【SOGO】崇光百貨租戶傳須承擔差餉及地租 利福:持續檢視開支和成本架構

【零售寒冬】疫情重創珠寶業 謝瑞麟料半年轉蝕至少4000萬

【添好運】Jollibee於上海開設首家添好運 冀5年內在內地開設百家添好運分店

【強積金戶口太多?】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯:袁諾曦