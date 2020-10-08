【餐飲寒冬】美Ruby Tuesday不敵疫情申請破產保護　已關185間店

美國連鎖餐廳集團Ruby Tuesday面對疫情及競爭日益激烈，周三（8日）宣布申請破產保護，並已永久關閉185間餐廳，目前仍有236間直營分店，以及其他特許經營的分店，暫時未打算再關閉額外的餐廳。

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Ruby Tuesday行政總裁Shawn Lederman表示，申請破產保護不代表「告別Ruby Tuesday（Goodbye， Ruby Tuesday）」，而是給予公司機會重新定位，以維持長期的穩定，並於疫情的打擊中恢復。

值得留意是，Ruby Tuesday申請破產保護前，已披露獲債權人支持進行重組，維持餐廳經營及保持數以千計職位。

Ruby Tuesday於1972年成立，以沙拉吧餐點聞名，餐廳遍布美國、加拿大，香港、智利和科威特等。根據香港官網，香港首家特許經營店於1995年創立，至今有5間分店。

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編輯：袁諾曦