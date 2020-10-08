【疫市出招】逾1,800間公司和商舖參與 旅發局推資助計劃統一衞生防疫指引

隨著疫情有所緩和，有部分國家及地區推出不同程度的開關政策，以望能恢復當地經濟。香港旅發局今日宣布，和香港品質保證局(HKQAA)合作，為旅遊業提供統一的衞生防疫指引，並推出全額資助計劃予合資格企業。目前已獲逾1,800間公司、商舖表示有意參計劃，跟從指引。

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旅發局主席彭耀佳博士表示，公共衞生安全成為旅客首要考慮，多個國際旅遊組織已訂立衞生防疫指引，因此，在本港統一各行業的衞生指引有助向旅客傳達香港各界重視衞生安全的承諾。

符合申請資格詳情:

參與機構以場所作申請單位。

申請機構申請時需任命一名負責人以監督及履行列明的清潔及衞生措施。

機構提交申請後，香港品質保證局於 30 日內進行不預先通知審核，核實參與機構所承諾的預防 措施的執行情況。

參與機構通過審核後，機構於申請期間提供的所有內容均會披露於計劃的網站上，以達致公開 透明及公眾監察的效果，計劃有效期為 1 年。

香港品質保證局會安排人員不定時巡查，評估參與機構有否執行已承諾的預防措施。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示歡迎有關計劃，亦特別提及希望計劃能鼓勵更多餐廳做到每小時換氣最少6次，又認為在疫情仍反覆情況下，有助減低病毒傳播風險。

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是次計劃將分兩階段推出，而首階段由今日(8號)起接受申請，率先涵蓋購物商場、酒店、旅遊景點、入境旅行社及優惠旅遊服務計劃下的餐飲及零售商戶，然後再擴展至跨境旅遊巴士公司、旅遊巴士公司、會展場地及其他零售、餐飲商戶等。

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責任編輯：潘曉豐