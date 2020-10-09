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【裝修攻略@iM網欄】裝修超支 如何避免大量附加收費？

名人薈萃 08:02 2020/10/09

分享：

附加收費也是裝修超支的一大原因。如何避免呢？

首先，戶主可以在參觀完工單位時，傾談裝修公司收取附加收費的界線，即討論該完工單位，由選料到施工，添加了費用完成的所有項目，以及了解可添加附加費升級的項目。由於不同公司收取附加費用的標準都不一樣，了解公司的做法，是認識公司十分重要的一步。

其次，戶主應透過已完成裝修的戶主，了解到有什麼費用是初步報價未有涵蓋的。特別是設計公司──未有設計，自然不會有準確的報價，而且可以差相當遠。

最後，就是比對至少兩份報價單。在裝修前貨比三家，逐項比對各項目以及當中的內容字眼，便可發現個別公司的漏報項目。這也是作為非專業人士的可行方法。當然，戶主亦可以透過裝修平台獲取公司報價，裝修平台一般會提供報價單範本以及附加收費標準，減少遺漏或不同做法下所產生的「驚喜」。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang

欄名 : 裝修攻略

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