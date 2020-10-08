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【滙豐股價】大摩下調滙豐及渣打目標價　滙豐第三季稅前盈利料插6成

即市財經 16:01 2020/10/08

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大摩不看好滙豐渣打將於10月底公布的第三季業績，下調兩者目標價。

滙豐 （00005） 近期稍從低位回升，惟再遭大行看淡。摩根士丹利發布報告預測滙豐、渣打 （02888） 第三季業績，料兩家區域性銀行收入持續受累於低息環境，雖然財富管理和資本市場活動較早前改善，撇備金額也從前兩季回落，估值處於歷史低位，目前未有利好因素，滙豐、渣打股價只會在區間波動，下調滙豐、渣打目標價。

大摩維持滙豐及渣打「與大市同步」的評級，滙豐目標價由36元降至33元，渣打目標價由42元降至41元。大摩認為，當兩家銀行股收入前景回穩，股價才有望回升。

滙豐今日股價跌0.5%，收報31.4元，成交4.89億元，集團將在本月27日公布第三季業績；渣打今日股價則升2.4%，報37.7元，成交1.07億元，渣打會在29日公布季績。

大摩：滙豐第三季盈利按季回升

大摩指，利率第三季進一步下跌，期內1個月平均HIBOR及1個月平均LIBOR，分別下跌66點子及19點子，平均綜合利率在7月及8月較第二季跌34點子，令滙豐及渣打的淨息差收入受壓，預計要到今年第四季才見改善。

非利息收入方面，大摩預期滙豐和渣打都可從第二季反彈，成本則會回升。大摩認為滙豐及渣打在第三季撥備將分別達到23.68億美元及6.75億美元，金額較上半年有所改善。

大摩預估滙豐第三季稅前盈利約17.65億美元，按年跌63.5%，按季回升62.1%。渣打方面，大摩料該行第三季稅前盈利約5.75億美元，按年跌53.5%，按季跌21.5%。

大摩繼而把滙豐2020年至2022年全年盈利預測下調19%、7%及6%，而渣打的盈利預測則變化不大。

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編輯：謝克迪

香港股票 目標價 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005）
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