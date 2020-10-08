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【不敵疫情】連鎖餐廳Ruby Tuesday申請破產保護　關閉185間分店

環球政經 17:15 2020/10/08

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新冠肺炎疫情嚴重打擊飲食業，美式連鎖餐廳集團Ruby Tuesday周三(7日)宣布，已在美國申請破產保護，將會永久關閉185家分店。

Ruby Tuesday總裁萊德曼(Shawn Lederman)表示，申請破產不代表要向大眾說再見，而是幫助公司重新定位，令其能在受疫情的衝擊下慢慢恢復，維持之後更長期及穩定的發展。

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餐廳在1972年在田納西州瑪麗維爾(Maryville)成立，現時已成為橫跨全球的餐飲連鎖企業，在美加及另外9個國家地區擁有逾200間餐廳或特許經營店，當中包括香港。餐廳過去以沙律吧作為賣點，但在疫情期間生意大受影響。

疫情已令不少知名餐廳申請破產，包括以洛杉磯為總部的Pizza Kitchen及其母公司查克芝士(Chuck E. Cheese)分別在7月和6月申請破產，另外，加州的連鎖牛扒餐廳Sizzler上月也宣佈破產。

市場研究公司NPD Group指出，今年4月至6月的期間由於美國很多商店被強制關閉，餐廳的客人暴跌47%。雖然恢復經濟活動後客人有所增加，但8月的訪客率仍下跌25%。

 

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責任編輯：楊子瑩

疫情 經濟 美國 餐廳 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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