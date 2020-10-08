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【英國疫情】新冠疫苗據報下月面世 5注射中心聖誕前啟用

環球社會熱點 16:17 2020/10/08

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【英國疫情】新冠疫苗據報下月面世 5注射中心聖誕前啟用

英國疫情持續，蘇格蘭實施「禁酒令」，周五（9日）生效。英國小報《太陽報》引述唐寧街內部文件報道，國民保健署（NHS）為下月底展開的新冠肺炎疫苗接種計劃作準備，意味疫苗將在下月面世。報道稱，英國5個大型的疫苗注射中心會在聖誕前啟用，每日可注射數以萬劑疫苗。

《太陽報》報道，官員希望在今年年底前，雙劑疫苗被證實是安全、有效的，現在開始為大型接種計劃做好準備。計劃包括在大城市利茲（Leeds）、赫爾（Hull，港稱：侯城）、倫敦設置疫苗注射中心，由受過訓練的護士、物理治療師及輔助醫護人員管理。

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全國數百個流動疫苗接種單位亦會支授計劃，同時會派員到護老院，為弱勢社群優先注射疫苗。內科醫生和藥劑師也被徵召為數百萬人注射疫苗，料需時3至6個月才完成。

牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗是大熱門，有望在年底面世，英國政府早前已預訂了數百萬劑。惟該疫苗是雙劑疫苗，接種一劑後，相隔28日須接種第二劑。

報道引述衛生部職員稱，最快在一個內獲得牛津疫苗的首批試驗結果，這意味疫苗最快聖誕前面世。世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也證實，今年年底前可能會有疫苗面世。

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責任編輯：鄧燕君

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