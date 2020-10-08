【新冠肺炎】蘇格蘭疫情反覆　核心地區餐廳酒吧須停業

新冠肺炎疫情持續，蘇格蘭新冠肺炎確診個案有反彈跡象，當局宣布由周五（9日）傍晚6時須開始停業直至25日，預料有340萬人受影響。

綜合外媒報道，是次新措施主要在蘇格蘭核心地區實施，當中包括格拉斯哥及愛丁堡，此外，室內保齡球場、賭場等地方也將從周六起（10日）起停業2周。蘇格蘭首席大臣Nicola Sturgeon指，明白該措施對很多行業會造成不便，而且相當艱難。她指希望藉該措施灰短期內，可以緩和疫情。而其他地區的酒吧和餐廳則可繼續營業，但若有售賣酒類則只可在戶外營業，如咖啡廳未有售賣酒類飲料則可營業至傍晚6時。

蘇格蘭周一（5日）新增697宗確診病例，當中242宗來自格拉斯哥（Greater Glasgow）和佳德河（Clyde）、145宗來自低地地區洛錫安郡（Lothian）、130宗來自拉奈克郡（Lanarkshire）。當局又呼籲大眾。如非必要，也不要乘搭大眾運輸工具。

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責任編輯：黎淑雯