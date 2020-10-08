【新股IPO】雲頂新耀1952暗盤收市升3成　一手帳面賺約8000元（一表看清各交易場暗盤價）

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【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆 孖展580億超購180倍 國際配售提早截飛
雲頂新耀 （新上市編號：01952） 今暗盤，於輝立暗盤交易場表現最強，雲頂新耀高見80元，較招股價55元高45.5%，若高位沽出，一手（500股）帳面最多賺12500。雲頂新耀收報71至72元水平，升3成，一手帳面賺約8000元。
|雲頂新耀暗盤
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|71.50
|30.00%
|55
|+8250
|18：30
|耀才
|71.25
|29.5%
|+8125
|19：30
|輝立
|72.05
|31.00%
|+8525
|18：30
雲頂新耀高低位追蹤
|券商
|最高位
|升幅
|一手賺
|最低位
|升幅
|一手賺
|富途
|78
|41.8%
|11500
|68.00
|23.6%
|6500
|耀才
|77
|40.0%
|11000
|68.25
|24.1%
|6625
|輝立
|80
|45.5%
|12500
|65.00
|18.2%
|5000
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記者：謝卓榮