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【新股IPO】雲頂新耀1952暗盤升幅收窄　一手帳面賺約7000元（不斷更新）

即市財經 17:35 2020/10/08

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雲頂新耀將於10月9日掛牌。

雲頂新耀   （新上市編號：01952） 今暗盤，於輝立暗盤交易場表現最強，雲頂新耀高見80元，較招股價55元高45.5%，若高位沽出，一手（500股）帳面最多賺12500。雲頂新耀最新報69元水平，升25.5%，一手帳面賺7000元。

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雲頂新耀暗盤
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 68.8 25.10% 55 +6900 18：30
耀才 68.5 24.55% +6750 19：30
輝立 69.0 25.45% +7000 18：30

雲頂新耀高低位追蹤

券商 最高位 升幅 一手賺 最低位 升幅 一手賺
富途 78 41.8% 11500 68.00 23.6% 6500
耀才 77 40.0% 11000 69.65 26.6% 7325
輝立 80 45.5% 12500 65.00 18.2% 5000

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記者：謝卓榮

香港股票 IPO 雲頂新耀—B（01952）

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