  • 28°C
香港時間 : 20201008日 (四) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】美股太陽能板塊熱炒　3隻香港代表近7日亦至少升五成　其中一隻今日再獲瑞銀唱好

股樓投資 15:47 2020/10/08

分享：

隔晚美國上市的太陽能股集體抽升，帶挈本港上市的光伏股亦造好，福萊特玻璃(06865)、信義光能(00968)及保利協鑫(03800)齊再創新高，截至3時30分，3隻股價齊齊急升逾一成，而3隻股近7個交易日已分別升逾6成及近5成。不過故事仲未完，瑞銀發表報告，料信義光能估值有望調高，再升目標價33%至17元。

【港股追蹤】二綫內房股價有突破 綠城大發齊創新高   詳情請按【見下頁

報告指出，內地與歐洲訂下新減碳目標，加上本季光伏玻璃供應緊張，有望推動光伏玻璃均價上升，從而改善信義光能盈利能力。

該行又指，信義光能預期明年市盈率約20倍，估值上未反映玻璃均價上升推動盈利的盈利因素，同時2017年盈利增長強勁時期，市盈率可提高至30倍，故相信估值上有望提高。因此，瑞銀將信義光能維持「買入」評級，目標價由12.8元，調高32.8%至17元。

美國太陽能股為近期熱炒焦點，當中晶科能源(美：JKS)狂飆17%；Solaredge(美：SEDG)勁升12.2%；Enphase(美：ENPH)也抽高9.4%；大全新能源(美：DQ)炒高9.8%。Invesco太陽能ETF(美：TAN)也飆5.4%，該ETF持倉包括本港上市的信義光能、福萊特玻璃及保利協鑫。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

上一篇文章

【保育重建】新世界宣佈保育一級歷史建築皇都戲院 保留「飛拱」 延續戲院功能

下一篇文章

【法定假期】消息指政府擬於10年內增5天勞工假　與銀行假看齊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】袁國勇警告 第四波疫情將較第三波嚴重
【新冠肺炎】袁國勇警告 第四波疫情將較第三波嚴重
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家