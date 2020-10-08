【港股追蹤】美股太陽能板塊熱炒　3隻香港代表近7日亦至少升五成　其中一隻今日再獲瑞銀唱好

隔晚美國上市的太陽能股集體抽升，帶挈本港上市的光伏股亦造好，福萊特玻璃(06865)、信義光能(00968)及保利協鑫(03800)齊再創新高，截至3時30分，3隻股價齊齊急升逾一成，而3隻股近7個交易日已分別升逾6成及近5成。不過故事仲未完，瑞銀發表報告，料信義光能估值有望調高，再升目標價33%至17元。

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報告指出，內地與歐洲訂下新減碳目標，加上本季光伏玻璃供應緊張，有望推動光伏玻璃均價上升，從而改善信義光能盈利能力。

該行又指，信義光能預期明年市盈率約20倍，估值上未反映玻璃均價上升推動盈利的盈利因素，同時2017年盈利增長強勁時期，市盈率可提高至30倍，故相信估值上有望提高。因此，瑞銀將信義光能維持「買入」評級，目標價由12.8元，調高32.8%至17元。

美國太陽能股為近期熱炒焦點，當中晶科能源(美：JKS)狂飆17%；Solaredge(美：SEDG)勁升12.2%；Enphase(美：ENPH)也抽高9.4%；大全新能源(美：DQ)炒高9.8%。Invesco太陽能ETF(美：TAN)也飆5.4%，該ETF持倉包括本港上市的信義光能、福萊特玻璃及保利協鑫。

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