【新創建】摩通：新創建股息率可達10厘　市場忽略其道路及飛機租賃價值

▲ 摩通看好新創建的10厘預測股息率，首予「增持」。

新創建 （00659） 績後股價造好，摩根大通首予新創建「增持」評級，目標價8元。摩通大通認為，新創建股價自2019年9月以來累跌五成，與集團削減2019財年股息有關，但隨着管理層承諾未來會維持穩定或循序漸進的派息政策後，相信新創建在穩定現金流下，股息率可高達10厘。

摩通指，新創建保險業務（富通保險）合理價值與集團市值相若，意味市場忽略了新創建道路及建造業務的價值，亦未有計入飛機租賃業務，該行認為新創建的策略資產組合價值約270億元。

鄭家3兄弟相繼成新創建董事，可見【下一頁】

新創建2021財年預測股息率約9.6厘，為同業中最高，較美國十年期債息高約900點子。由於新創建自由現金流穩定，相信新創建至少可以維持股息不變。

摩通表示，新創建業績於2020財年已見底，因道路收費回復，富通保險亦已完成整合，預期2021財年盈利增長中，47%貢獻來自道路及保險業務，兩者均受惠於中港疫情緩和。飛機租賃業務前景仍未明朗，預期持續影響經營利潤及自由現金流。

該行相信，近年新創建持續出售非核心業務，相信2021財年底槓桿可降低10個百分點，同時帶動長期估值重估。

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編輯：陳韻妍