【旅遊業救亡】旅發局夥香港品質保證局推統一衞生防疫指引　1800公司有興趣

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疫情下旅遊業界已面臨生死邊緣，香港旅遊發展局（旅發局）宣布，與香港品質保證局（HKQAA）合作，在諮詢旅遊相關業界後，決定推出統一的衞生防疫指引，有助公眾識別。同時，為減低業界負擔，旅發局將全額資助合資格企業參與計劃的申請費用。
旅發局主席彭耀佳博士表示，已有超過1,800 間公司和商舖表示有意參與計劃。計劃將分兩階段推出，首階段由今日( 8 日)起接受申請，將涵蓋購物商場、酒店、旅遊景點、入境旅行社及優質旅遊服務計劃下的餐飲及零售商戶。第二階段會擴展至跨境旅遊巴士公司、旅遊巴士公司、會展場地及其他零售、餐飲商戶等。
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市民上網可查閱
參與的公司或商舖須遵守一系列衞生抗疫措施(詳見附件)，通過審核後，其資料會上載至計劃的網站，參與公司和商舖可展示相關標誌，香港品質保證局亦會派員突擊巡查。
統一衞生防疫指引要求
責任編輯：梁巧恩
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