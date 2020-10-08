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【旅遊業救亡】旅發局夥香港品質保證局推統一衞生防疫指引　1800公司有興趣

商業 15:27 2020/10/08

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疫情下旅遊業界已面臨生死邊緣，香港旅遊發展局（旅發局）宣布，與香港品質保證局（HKQAA）合作，在諮詢旅遊相關業界後，決定推出統一的衞生防疫指引，有助公眾識別。同時，為減低業界負擔，旅發局將全額資助合資格企業參與計劃的申請費用。

旅發局主席彭耀佳博士表示，已有超過1,800 間公司和商舖表示有意參與計劃。計劃將分兩階段推出，首階段由今日( 8 日)起接受申請，將涵蓋購物商場、酒店、旅遊景點、入境旅行社及優質旅遊服務計劃下的餐飲及零售商戶。第二階段會擴展至跨境旅遊巴士公司、旅遊巴士公司、會展場地及其他零售、餐飲商戶等。

【外賣商機】食物外送業成疫下救星　為港次季經濟貢獻80億元

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市民上網可查閱
參與的公司或商舖須遵守一系列衞生抗疫措施(詳見附件)，通過審核後，其資料會上載至計劃的網站，參與公司和商舖可展示相關標誌，香港品質保證局亦會派員突擊巡查。

統一衞生防疫指引要求

  • 參與機構以場所作申請單位。
  • 申請機構申請時需任命一名負責人以監督及履行列明的清潔及衞生措施。
  • 機構提交申請後，香港品質保證局於30 日內進行不預先通知審核，核實參與機構所承諾的預防措施的執行情況。
  • 參與機構通過審核後，機構於申請期間提供的所有內容均會披露於計劃的網站上，以達致公開透明及公眾監察的效果，計劃有效期為1 年。
  • 香港品質保證局會安排人員不定時巡查，評估參與機構有否執行已承諾的預防措施。

責任編輯：梁巧恩

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