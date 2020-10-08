【餐飲寒冬】中大研究：酒店餐飲業引入機械人　疫情下可望吸客

▲ 減客人染疫風險 服務機械人或成酒店餐飲救星

酒店餐飲業在疫情下遭受嚴重打擊，香港中文大學近日發表研究指出，如果業界應用機械人招待顧客，有可能減少顧客對傳播風險的憂慮，協助度過疫情難關。

中大商學院酒店及旅遊管理學院及市場學系聯席副教授尹振英的團隊，早前進行一項涉及中國與美國消費者的研究，主要詢問受訪者會否光顧由機械人招待的餐廳或酒店，總共逾1500受訪者參與。據指，兩階段的調查顯示，受訪者更樂意光顧使用機械人招待客人餐廳和酒店，特別是中國受訪者的傾向更為明顯。

尹振英指出，服務機械人代表着人與人之間的接觸減少，能大大降低人們對病毒傳播風險的憂慮。

事實上，專為服務行業設計的基本機械人技術面世多年，但在疫情前並未廣泛流行，僅有少數以此作為宣傳噱頭的案例。機械人投入應用涉及巨額前期投資，又容易出現故障而無法運作，被視為不夠實用。例如日本曾有酒店引入機械人來加強服務，但卻招來不少投訴，甚至加重酒店員工工作負擔，例如人工智能房間助手誤以為客人打鼾聲是語音指令，結果整夜不斷喚醒住客。

不過，疫情讓不少餐飲酒店業界重拾對引入機械人的興趣，例如一間完全由機械人營運的餐廳，今年6月於順德市開業，可容納600位顧客，配備20台機械人，可烹調逾200款菜餚，餐廳透過送餐列車軌道系統，又或以機械人利用托盤傳菜，將食物送到客戶的餐桌上。

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尹振英表示，正因為服務機械人缺乏人際交往的特點，令潛在客戶意識到感染風險降低，反而增加光顧意欲。她強調，服務機械人可作為長期解決方案，而未來需要進行更多智能自動化的研究，探討消費者對旅遊業中的服務機械人有何感受和反應。她又指出，各國政府以建立更嚴格的營運準則來制定經濟重開計劃，但這些措施或未能充分釋除消費者對疫情的疑慮。

責任編輯: 周俊霖