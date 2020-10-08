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【法定假期】消息指政府擬於10年內增5天勞工假　與銀行假看齊

環球政經 15:43 2020/10/08

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政府年頭曾公布的紓困惠民措施，其中一項是逐步將法定勞工假期，由現時的12日增至17日，令兩者能與公眾假期看齊。有消息指，政府計劃以10年時間，平均每2年增加一日假萬，推行有關政策。

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《商台》引述消息指，是次計劃未必會與延長法定產假一樣，由政府向僱主提供補助，因為補貼額外法定產假，是為僱主減輕潛在負擔，亦避免婦女求職面對不平等的情況，惟是次增加假期，不會引起相關問題，沒有相關政策考慮，反而會因補貼全港員工將涉及大批費用。

俗稱的「銀行假」即公眾假期，是根據《公眾假期條例》規定，僱員每年享有17日的假日，法例同時規定每個星期日也是公眾假期。「勞工假」則是根據《僱傭條例》規定，僱員享有每年12天法定假日。兩者相比下，勞工假較「銀行假」少了5天假期。

2020年17日的「銀行假」及12日勞工假

公眾假期 勞工假
一月一日
農曆年初一
農曆年初三
農曆年初四
清明節
耶穌受難節
耶穌受難節翌日
復活節星期一
佛誕
勞動節
端午節
香港特別行政區成立紀念日
國慶日
中秋節翌日
重陽節（10月25日）
重陽節翌日（10月26日）
聖誕節 冬節或聖誕節（由僱主選擇）
聖誕節後第一個周日

 

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責任編輯：楊子瑩

社會民生 假期政策 產假 僱傭條例 補貼 香港

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