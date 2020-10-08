【保育重建】新世界宣佈保育一級歷史建築皇都戲院 保留「飛拱」 延續戲院功能

經過歷時兩年的強制拍賣法律程序後，新世界發展（00017）旗下公司於周四（8日）成功以底價47.76億元投得北角英皇道277至291號商住物業「皇都戲院大廈」的100%業權，屬歷來金額最大的強拍個案，集團宣布，將為擁有68年歷史的前皇都戲院部分啟動保育計劃，開展香港近年少有、由私人發展商主導的大型古蹟保育項目。

新世界表示，集團將盡力復修該一級歷史建築，保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築，致力重現上世紀50年代的輝煌，建構以表演藝術、文藝薈萃為主的香港「文化綠洲」。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，將努力在硬件及軟件上融合，把歷史價值、文化氣息及社區情懷注入未來的皇都戲院中，讓皇都戲院重生。



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落成於1952年的皇都戲院，是香港碩果僅存、歷史最悠久的大戲院，而天台的拋物線型拱橋式桁架，更是舉世無雙的獨特設計。為致力保育及活化皇都戲院，新世界特地聘請國際及本地精英建築保育團隊，成員包括負責復修獲聯合國教科文組織(UNESCO)亞太區文化遺產保護獎卓越獎項的香港「大館」、來自英國的建築事務所Purcell ; 曾負責牛津大學威斯頓圖書館及倫敦國王十字儲氣罐改造項目的英國著名建築事務所WilkinsonEyre等。新世界指，須待建築保育團隊進入皇都戲院，進行全面及仔細的勘探工作，才能擬定出詳細保育及發展兼備的方案。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：「皇都戲院是現今碩果僅存的珍貴文化古蹟，類似這類富歷史價值的五十年代戲院，香港早已蕩然無存。皇都戲院不單止擁有68年歷史，它的建築富現代主義色彩，五十年代時更一度成為國際文化表演地標。然而皇都戲院日久失修，失去了昔日非凡光彩。保育並非只是保留舊建築，而是要形神俱備，將硬件與軟件融合，我希望盡一切努力，令皇都戲院重生，讓這座古蹟重拾生命力，成為香港下一代的文化綠洲。」

擁有68年歷史的皇都戲院，前身為璇宮戲院，由香港娛樂業鉅子、萬國影片公司集團創辦人歐德禮MBE (Harry Oscar Odell) 於1952年創建。 1959年易手後，改名為皇都戲院。皇都戲院位處被譽為「小上海」的北角，是五十年代香港演藝殿堂，曾在此演出的世界頂級大師或組合，包括英國作曲家Benjamin Britten與男高音Peter Pears、小提琴家 Isaac Stern、 風靡全球華人的歌后鄧麗君、粵劇組合「大龍鳳劇團」麥炳榮、鳳凰女等，大多數均為香港首演，令皇都在本地表演藝術史上，有不可取代的地位。

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記者：陳詠妍