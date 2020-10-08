【美國大選】彭斯用豬流感反擊抗疫失敗 霍士新聞評論員不買賬

▲ 彭斯（Mike Pence）斥拜登（Joe Biden）豬流感抗疫失敗。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情成為美國大選副總統辯論的一大焦點。特朗普政府被指抗疫不力，民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）自然對此議題窮追猛打，彭斯（Mike Pence）便以拜登（Joe Biden）一直引以為傲的豬流感應對反擊，是特朗普競選團隊至今就相關議題上較為有力的反擊，但未必個個聽眾都受落。

面對賀錦麗多次追問關於特朗普淡化疫情的指控，彭斯反擊指，拜登引以為傲的2009年豬流感應對才是抗疫的失敗之作。他道：

幸好這病毒（豬流感）不如新冠肺炎般致命，但在前副總統拜登的任內，感染病毒的人不止750萬（目前美國確診新冠肺炎病例達7,549,794宗），當年是有6000萬美國人感染豬流感。如果豬流感病毒如新冠肺炎般致命，恐會造成200萬人死亡。 （Thankfully it ended up not being as lethal as coronavirus, but before the end of the year, when Joe Biden was Vice President of the United States, not seven and a half million people contracted the Swine Flu, 60 million American’s contracted the Swine Flu.If the Swine Flu had been as lethal as the coronavirus, in 2009 when Joe Biden was Vice President, we would have lost two million American lives.）

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根據美國疾控中心（CDC）數據，美國有6080萬人感染2009年的豬流感，12,469人死亡。

彭斯的反擊未必人人買賬。美國民調專家、霍士新聞（Fox News）評論員倫茨（Frank Luntz）表示，他的焦點小組中欣賞彭斯的穩重，但對於他以豬流感反擊一舉感到反感。（My focus group says Mike Pence is stable and steady, but they didn’t like him going back to swine flu）

他亦引述2009年的民調結果，反映當時有57%受訪民眾認可奧巴馬政府抗疫表現，僅4成人表示不滿。

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責任編輯：葉芷樺

