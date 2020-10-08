傳AirPods Studio下周二公布　或推遲至11月上市

▲ 早前不少外界預測，Apple除了發布新款iPhone 12外，還會公布頭戴式耳機等產品。最近有爆料人士稱，AirPods Studio的上市日期或會推遲至11月。

蘋果（Apple）最近宣布iPhone 12系列新品發布會，將在10月13日周二（香港時間14日周三凌晨1時）舉行。早前不少外界預測，Apple除了發布新款iPhone 12外，還會公布頭戴式耳機等產品。最近有爆料人士稱，AirPods Studio的上市日期或會推遲至11月。

據外媒《AppleInsider》報道，知名爆料人士Jon Prosser曾引述知情人士消息指，AirPods Studio會在10月20日才能完成生產，產品需在10月底或11月才會出貨。他表示，官方有機會在下周的發布會中發表，但由於耳機無法即時出貨，官方亦有可能透過新聞稿的方式發布產品。

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Apple即將推出的頭戴式耳機，令不少果迷相當期待。據早前外媒消息指，AirPods Studio將提供降噪功能，可透過USB-C接口充電，定價為350美元（約2,712港元）起。另外，早前網上洩漏的圖片顯示，AirPods Studio的運動版型號，更設有太空灰和白色兩種機身顏色。

責任編輯：李寶如