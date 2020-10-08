【台積電TSMC】台積電9月收入按年增25%　收入、股價再創新高

▲ 台積電9月收入按年增25% 收入、股價再創新高

全球晶片代工廠龍頭台積電（美：TSM，台：2330）公布，9月合併營收1275.85億新台幣（折合345億港元），按年增長24.9%，按月則增3.8%，創單月收入新高。台積電累計今年首9個月，合併營收9777.22億新台幣（約2644億港元），按年增長29.9%。

台積電本周據報獲得英特爾Intel（美︰INTC）的3nm製程晶片訂單，有分析稱相關訂單應該是Intel新推出的繪圖晶片，而非Intel處理器（CPU）。台積電於周三美股時段已創新高，在台股時段升2.26%，收報453新台幣，市值達11.75萬億新台幣，折合3.18萬億港元。

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據台灣傳媒報道，台積電第三季營收預測為112億至115億美元，相當於最高3392億新台幣、按季增10.8%，最終季度收入達3564億新台幣（約963億港元），按季增14.7%，即實際表現較原先預期更佳，主要受惠於7納米、5納米製程等高階晶圓需求推高。

以內地晶片代工廠龍頭中芯國際 （00981） 為參考，中芯國際於今年上半年收入按年升26.3%至18.43億美元（約143億港元）。

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編輯：麥德銘