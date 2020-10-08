【法定假期】政府擬每2年加1日勞工假　10年內增至17日、與銀行假看齊

▲ 政府認為，若補貼僱主政府的行政支出或會達薪金的一至兩倍，效率很低，目前並不考慮補貼僱主。

政府今年初建議，考慮將勞工假由12天增至17天，與俗稱「銀行假」的公眾假期看齊，意味法定假期為17天。消息指，政府計劃以10年時間增加勞工假的假期，平均每2年加1天勞工假，逐步將勞工假與銀行假劃一為17日，但未必會勞工假增加而向僱主提供補貼。

現行勞工假與公眾假期相差5天

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報道續指，港府擬用10年時間逐步增加勞工假，由現時的12天增加至17天，即平均約每兩年加1天勞工假。因當中涉及全港大量費用，當局未必會因應政策，而向僱主提供補貼。

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約3成的僱員未享17天公眾假期

特首林鄭月娥曾表示，本港約有3成的僱員未享17天公眾假期，並計劃以分階段方式推行，促成勞工假與銀行假看齊。

政府提到，若一次性增加5天假期，將會加重僱主成本。勞工及福利局局長羅致光表示，法定假期每增加一日，僱主的員工成本便增加約0.34%；若一次性增加5天假期，員工成本便會增加1.7%。政府認為，若補貼僱主政府的行政支出或會達薪金的一至兩倍，效率很低，目前並不考慮補貼僱主。

現時不屬於勞工假的公眾假期有5天

目前不屬於勞工假的公眾假期一共有5天，分別為耶穌受難節、耶穌受難節翌日、復活節星期一、佛誕及聖誕節後第一個周日。

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編輯：謝卓榮