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【法定假期】政府傳每2年加1日勞工假　林鄭：未來一兩周交代

即市財經 12:03 2020/10/12

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政府認為，若補貼僱主政府的行政支出或會達薪金的一至兩倍，效率很低，目前並不考慮補貼僱主。

政府今年初建議，考慮將勞工假由12天增至17天，與俗稱「銀行假」的公眾假期看齊，意味法定假期為17天。消息指，政府計劃以10年時間增加勞工假的假期，平均每2年加1天勞工假，逐步將勞工假與銀行假劃一為17日，但未必會勞工假增加而向僱主提供補貼。

特首林鄭月娥今早宣布押後原訂周三（14日）宣讀的2020年施政報告，林鄭月娥稱，現屆政府只要政策成熟就會公布，勞福局局長會在未來一兩星期就會公布安排。

林鄭押後施政報告至11月底前、月內訪京爭政策支持，詳情可看【下一頁】

現行勞工假與公眾假期相差5天，詳看圖

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早前報道續指，港府擬用10年時間逐步增加勞工假，由現時的12天增加至17天，即平均約每兩年加1天勞工假。因當中涉及全港大量費用，當局未必會因應政策，而向僱主提供補貼。

袁國勇料確診個案持續增加，詳見【下一頁】

約3成的僱員未享17天公眾假期

特首林鄭月娥曾表示，本港約有3成的僱員未享17天公眾假期，並計劃以分階段方式推行，促成勞工假與銀行假看齊。

政府提到，若一次性增加5天假期，將會加重僱主成本。勞工及福利局局長羅致光表示，法定假期每增加一日，僱主的員工成本便增加約0.34%；若一次性增加5天假期，員工成本便會增加1.7%。政府認為，若補貼僱主政府的行政支出或會達薪金的一至兩倍，效率很低，目前並不考慮補貼僱主。

現時不屬於勞工假的公眾假期有5天

目前不屬於勞工假的公眾假期一共有5天，分別為耶穌受難節、耶穌受難節翌日、復活節星期一、佛誕及聖誕節後第一個周日。

相關文章：【限聚令維持】4人限聚、強制口罩令再延長一周　陳肇始：周五起許溜冰場隊際運動聚集

 

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編輯：謝卓榮

經濟 勞工及福利局 林鄭月娥 紓困措施

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