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【勞工假17天】政府擬於每兩年加1日勞工假　10年內增至17日　

即市財經 14:59 2020/10/08

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政府認為，若補貼僱主政府的行政支出或會達薪金的一至兩倍，效率很低，目前並不考慮補貼僱主。

政府於今年1月宣布一系列的民生紓困措施，當中曾提出勞工假與銀行假看齊的相關建議。本地傳媒報道指，政府計劃以10年的時間，每兩年加1天勞工假的形式，逐步將勞工假與銀行假劃一為17日，但未必會因此向僱主提供補貼。

報道續指，港府擬用10年時間逐步增加勞工假，由現時的12天增加至17天，即平均約每兩年加1天勞工假。因當中涉及全港大量費用，當局未必會因應政策，而向僱主提供補貼。

袁國勇料確診個案持續增加，詳見【下一頁】

約3成的僱員未享17天公眾假期

特首林鄭月娥曾表示，本港約有3成的僱員未享17天公眾假期，並計劃以分階段方式推行，促成勞工假與銀行假看齊。

政府提到，若一次性增加5天假期，將會加重僱主成本。勞工及福利局局長羅致光表示，法定假期每增加一日，僱主的員工成本便增加約0.34%；若一次性增加5天假期，員工成本便會增加1.7%。政府認為，若補貼僱主政府的行政支出或會達薪金的一至兩倍，效率很低，目前並不考慮補貼僱主。

現時不屬於勞工假的公眾假期有5天

目前不屬於勞工假的公眾假期一共有5天，分別為耶穌受難節、耶穌受難節翌日、復活節星期一、佛誕及聖誕節後第一個周日。

相關文章：【限聚令維持】4人限聚、強制口罩令再延長一周　陳肇始：周五起許溜冰場隊際運動聚集

 

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編輯：謝卓榮

經濟 勞工及福利局 林鄭月娥 紓困措施

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