分析近期股市波動根源

近期股市波動情增加，歐美疫情反覆、美國總統大選等都似乎是波動的原因。為此，我們希望透過更多數據配合事態的發展找出波動的根源。

從MSCI指數的角度分析，在環球股市的比例中，美國股票佔比58.7%，其次是日本佔6.6%，中國佔5.1%，而英國股市則佔全球股票3.6%。從指數比例分析，即使在新一輪經濟封鎖令英國股票被拋售，但這對全球股票投資組合的影響是最小。相反，鑑於中美國股票所佔的比例巨大，分析美國的新冠肺炎情況會比較恰當和貼切。不過，美國選舉臨近，我們認為美國經濟封鎖的機會很微。美國國內因疫情的死亡率下降，再加上疫苗研發愈見樂觀，我們認為新冠肺炎危機不會在未來幾個月內成為風險資產的不利因素。

正因如此，美國大選將是市場波動的更大根源。圍繞美國大選不斷變化的局勢將為金融市場帶來更大的不確定性。選舉前幾周任命最高法院法官的決定無疑提升了民主黨與共和黨之間的爭辯。若美國總統特朗普拒絕選舉失敗後實踐和平的權力過渡，最終有可能導致必須在美國最高法院解決。

從強勁而大量的資金流入全球貨幣市場基金中，顯示有大量多餘現金等待著部署。對於錯過了自3月低谷以來風險資產急劇反彈的投資者而言，選舉不確定性引起的波動加劇可能是另一個機會，可以在長期的投資主題（尤其是在科技領域）中增加建倉。在這個情況下，我們認為適時部署多餘的現金作長期投資活動。