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【Levi's賣二手衫】轉售市場商機大　Levi's推新平台可買賣二手牛仔衫褲

商業 14:30 2020/10/08

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Levi's日前亦推出網上二手轉售平台Levi's SecondHand，讓消費者買賣Levi's的二手產品。(Levi's SecondHand網站圖片)

Levi's在疫情下，也逃不過銷情受衝擊的命運，但Levi's 沒有「等死」。眼見近年轉售市場蓬勃發展，Levi's日前亦推出網上二手轉售平台Levi's SecondHand，讓消費者買賣Levi's的二手產品。

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Business Insider報道，消費者可藉此平台買賣Levi's的二手牛仔褲和外衣，以賺取積分。就算二手衫的狀況不佳而無法轉售，Levi's也願意回收，客戶仍然可獲得5美元(約39港元)的積分。根據網站的介紹，成立此平台的概念，是希望消費者可重拾昔日的產品款式，且減省浪費。

新世代著重「持續發展」  二手市場逆市升
該報道指，隨著人們對可持續發展的意識日益增強，轉售持續成為流行的趨勢。根據ThredUp和GlobalData Retail的研究，整個轉售市場預計將從今年的320億美元(約2496億港元)，增長至2023年的510億美元(約3978港元)。

事實上，新冠肺炎疫情重挫零售業，不少業者轉戰網銷自救。在截至8月23日止第三季度的業績，Levi's銷售雖然按年跌27%，但網銷表現尤其理想，增長達52%。故有分析認為，隨著推出此二手轉售平台，品牌下季的網銷表現將能更上一層樓。

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責任編輯：蘇穎琪

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