【特朗普確診】白宮保安負責人 被指9月已確診入院

美國總統特朗普上周確診新冠肺炎，白宮感染群組擴大，白宮的疫情應對機制也受爭議。彭博社指白宮最高級保安官員貝利（Crede Bailey）早於9月已確診入院。但白宮拒絕評論貝利染疫消息。

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白宮至今未有公開證實貝利染疫，彭博社指貝利為白宮安全辦公室負責人，該辦公室負責各人進入白宮的認證工作，並與美國特勤局在白宮安全措施方面合作。

白宮上月26日於玫瑰園舉行最高法院大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）的提名儀式，當時白宮群組大量確診者出席，外界猜測儀式或成白宮群組疫情源頭。但彭博社指，貝利於儀式舉行前已確診，料並非因提名儀式染疫。

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白宮發言人拒絕評論貝利染疫的報道。目前白宮已有多人染疫，包括特朗普（Donald Trump）與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）、特朗普助理希克斯（Hope Hicks）、白宮女發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）及白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）。

此外，海軍陸戰隊周三（7日）宣布助理指揮官托馬斯（Gary Thomas）確診新冠肺炎，目前僅出現輕微症狀，正留在家中隔離。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 彭博社指白宮最高級保安官員貝利，早於9月已確診新冠肺炎及入院治療。