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【皇都戲院】皇都戲院曾是50年代的演藝殿堂　國際巨星到場獻唱、放映多齣經典電影

即市財經 14:23 2020/10/08

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擁有68年歷史的皇都戲院，前身為璇宮戲院，在本地表演藝術史上有不可取代的地位。

皇都戲院終由新世界發展 （00017） 統一業權，新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛強調，希望喚醒沉睡已久的皇都戲院，注入新的文化精髓要，將盡力研究復修皇都戲院。皇都戲院前身為璇宮戲院，1952年建成，是歷史最悠久的戲院之一，代表着香港昔日繁華的電影業市場。

鄭志剛稱要重現皇都戲院的昔日光輝，盡力修復，詳見【下一頁】

皇都戲院擁有68年歷史 被評為一級歷史建築

擁有68年歷史的皇都戲院，由香港娛樂業鉅子、萬國影片公司集團創辦人歐德禮MBE （Harry Oscar Odell） 創建。1959年易手後，改名為皇都戲院，1997年結業。由於皇都戲院擁有獨特的飛拱樓頂設計，獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。

皇都戲院現址一覽，詳看下圖

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皇都戲院位處被譽為「小上海」的北角，是五十年代香港演藝殿堂，曾在此演出的世界頂級大師或組合，包括英國作曲家Benjamin Britten與男高音Peter Pears、小提琴家Isaac Stern、 爵士單簧管大師Benny Goodman與樂隊、日本松竹歌舞團、維也納兒童合唱團、本地著名女高音費明儀、風靡全球華人的歌后鄧麗君、粵劇組合「大龍鳳劇團」麥炳榮、鳳凰女等，大多數均為香港首演，令皇都在本地表演藝術史上，有不可取代的地位。

多部港產片及外語電影均在皇都戲院上映

作為一間電影院，香港首辦的日本電影節，就是在皇都戲院舉行，外語經典電影如《仙樂飄飄處處聞》、《沙漠梟雄》以及多部膾炙人口的港產片均曾於皇都上映，為不少人留下「星光伴我心」的美好回憶。50年代後期，皇都戲院地下停車場改建成零售商鋪及餐館後，成為香港早期一站式娛樂的地標之一。

不過，皇都戲院經歷過多次改建，1995年的四級大火更令皇都不少地方變成頹垣敗瓦，現今滲水、批盪剝落隨處可見。皇都戲院於1997年結業，其後被改建成桌球室，輝煌一時的戲院及超等座，都已被廢置。

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編輯：陳韻妍

香港股票 文娛藝術 電影 古物諮詢委員會 鄭志剛 鄧麗君 新世界發展（00017） 表演藝術 北角 表演

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